На Тернопільщині розшукують двох циганок, які обікрали літнє подружжя

Поліцейські розшукують двох жінок ромської національності зловмисниць, які їздять селами, нібито скупляючи чи продаючи різний товар, а насправді шукають незамкнені оселі.

Від таких пройдисвіток 3 червня потерпіли літнє подружжя з одного із сіл Підволочиського району. В обідню пору зловмисниці винесли з їхнього будинку, двері якого були незачинені, понад 18 тисяч гривень та тисячу доларів. Господиня, яка в цей час була на вулиці, помітила непроханих гостей вже на порозі, коли вони виходили з оселі. Жінки заморочили їй голову й поспішили піти з подвір’я.

Зловмисниці, які зі слів очевидців, пересувалися на білому автомобілі марки «ВАЗ». У день вчинення крадіжки лиходійки роз’їжджали селом та пропонували купити людям у них помідори та буряк.

Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, не будьте байдужими, телефонуйте на лінію «102».