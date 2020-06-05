Від ураження струмом в 10 тисяч Вольт на Теребовлянщині загинув молодий майстер

Через тіло 23-річного майстра пройшов розряд в десять тисяч Вольт. Загинув хлопець на місці події.

Мешканець Теребовлянщини працював в бригаді від районної електростанції. Майстри в населених пунктах заміняли трансформатори.

Нещастя трапилося в селі Конопківка. Там проходить три високовольтних лінії. Ремонтники їх відключили, але, як стало відомо згодом, не всі.

Один з робітників підійшов до лінії і його вдарило струмом. Дві секунди вистачило, аби вбити жителя райцентру, 1997 року народження. Колеги намагалися надати меддопомогу. Приїхала на місце події і бригада екстреної меддопомоги. Проте врятувати життя хлопцеві не вдалося.

За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Андрія Купчака, загиблий працював монтером офіційно впродовж двох років.

Халатність чи нещасний випадок стали причиною смерті молодого чоловіка встановлюватимуть правоохоронці.