На Тернопільщині продовжують послаблювати карантин

4 червня відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно –екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації.
Згідно з її рішенням, з 5 червня дозволено:
▪роботу закладів громадського харчування (зокрема, прийом відвідувачів у приміщеннях) з дотриманням відстані не менше 1,5 м між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом;
▪особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції
▪діяльність закладів культури, за умови перебування не більше однієї особи на 5 м2
▪діяльність закладів, що надають послуги з розміщення
▪проведення релігійних заходів у приміщеннях, за умови перебування не більше 1 особи на 5 м2
З 12 червня дозволено:
▪роботу закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування
▪зняти статус «госпіталь для надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19» з Монастириської, Козівської та Заліщицької районних лікарень.
Послаблення стосуються усіх районів області, окрім Кременецького та Шумського районів.
Під спостереженням перебувають Тернопільський та Збаразький райони, а також місто Тернопіль. Тут спостерігається ріст показника інцидентності.
Крім того, продовжено карантин в закладах профтехосвіти фахової передвищої та вищої освіти Кременецького та Шумського районів.
Повідомляє прес-служба ТОДА