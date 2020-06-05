На Тернопільщині продовжують послаблювати карантин

4 червня відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно –екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації.

Згідно з її рішенням, з 5 червня дозволено:

▪роботу закладів громадського харчування (зокрема, прийом відвідувачів у приміщеннях) з дотриманням відстані не менше 1,5 м між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом;

▪особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції

▪діяльність закладів культури, за умови перебування не більше однієї особи на 5 м2

▪діяльність закладів, що надають послуги з розміщення

▪проведення релігійних заходів у приміщеннях, за умови перебування не більше 1 особи на 5 м2

З 12 червня дозволено:

▪роботу закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування

▪зняти статус «госпіталь для надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19» з Монастириської, Козівської та Заліщицької районних лікарень.

Послаблення стосуються усіх районів області, окрім Кременецького та Шумського районів.

Під спостереженням перебувають Тернопільський та Збаразький райони, а також місто Тернопіль. Тут спостерігається ріст показника інцидентності.

Крім того, продовжено карантин в закладах профтехосвіти фахової передвищої та вищої освіти Кременецького та Шумського районів.

Повідомляє прес-служба ТОДА