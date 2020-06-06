Про коронавірус: ситуація в лікарнях Тернополя

Загалом у медзакладах Тернополя знаходяться 10 хворих на COVID-19. Повідомляє про ситуацію у Тернопільський міський штаб.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 6 червня перебуває 8 хворих на коронавірус. 5 з них – тернополяни. Ще 5 людей у лікарні - із підозрою на COVID-19.

У Тернопільській міській дитячій лікарні 2 дітей з підтвердженим COVID-19. Ще 8 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус. Стан дітей, хворих на коронавірус – середньої важкості.

Станом на ранок в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 2 тернополян.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 148 людей. 92 тернополян одужало.