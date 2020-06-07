Суспільство За минулу добу в Тернополі підтверджено 15 випадків COVID-19 Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 7 червня на Тернопільщині зафіксовано 1275... Більше ...

Культура Зелені свята або День Святої Трійці. Традиції та історія свята Трійця в 2020 році припадає на 7 червня – п’ятдесятий день після Великодня. Це свято є одним із найважливіших... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині перекриють дорогу через ремонтні роботи До уваги водіїв! 9-го червня у зв'язку із початком поточного ремонту на трасі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці... Більше ...

Суспільство Про коронавірус: ситуація в лікарнях Тернополя Загалом у медзакладах Тернополя знаходяться 10 хворих на COVID-19. Повідомляє про ситуацію у Тернопільський... Більше ...

Суспільство Географія поширення нових випадків коронавірусу на Тернопільщині Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 6 червня на Тернопільщині зафіксовано 1255... Більше ...

Спорт З 10 червня стартує обласний відеоконкурс «Спортивне літо» З 10 червня стартує обласний відеоконкурс «Спортивне літо», який триватиме до 31 серпня триватиме. У... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині продовжують послаблювати карантин 4 червня відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно –екологічної безпеки та... Більше ...

Суспільство Злодій скористався незачиненими дверима Допоки пенсіонери одного з сіл Зборівського району поралися на городі, в їхньому незачиненому будинку... Більше ...