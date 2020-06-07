За минулу добу в Тернополі підтверджено 15 випадків COVID-19

коронавірус 3232Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 7 червня на Тернопільщині зафіксовано 1275 випадків COVID-19, з них 1178 випадків - дорослі, 97 випадків – діти.

Видужало 984 людини, 26 випадки, на жаль, летальні.

За попередню добу:

☑ видужало 7 осіб, в тому числі 0 медиків

☑ проведено 254 досліджень методом ПЛР

☑ підтверджено 20 випадків зараження вірусом COVID-19

Географія поширення нових випадків:

⭕ м. Тернопіль (15 осіб)

⭕ Тернопільський район (1 особа):

  • с. Чистилів – 1

⭕️Збаразький район (2 особи):

  • м. Збараж – 2

⭕ Шумський район (2 особи):

  • с. Кудлаївка – 2

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