За минулу добу в Тернополі підтверджено 15 випадків COVID-19

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 7 червня на Тернопільщині зафіксовано 1275 випадків COVID-19, з них 1178 випадків - дорослі, 97 випадків – діти.
Видужало 984 людини, 26 випадки, на жаль, летальні.
За попередню добу:
☑ видужало 7 осіб, в тому числі 0 медиків
☑ проведено 254 досліджень методом ПЛР
☑ підтверджено 20 випадків зараження вірусом COVID-19
Географія поширення нових випадків:
⭕ м. Тернопіль (15 осіб)
⭕ Тернопільський район (1 особа):
- с. Чистилів – 1
⭕️Збаразький район (2 особи):
- м. Збараж – 2
⭕ Шумський район (2 особи):
- с. Кудлаївка – 2