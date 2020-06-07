У Тернополі чергове послаблення карантину: що тепер можна?

5 червня у Тернополі відбулося засідання оперативного штабу із запобігання та поширення коронавірусу, під час якого було прийнято ряд важливих рішень щодо послаблення карантину на території міста.

Зокрема:

З 5 червня дозволена діяльність закладів харчування у Тернополі, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях.

Такий дозвіл діє за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно.

Дозволено перебування у громадських місцях особам, які не досягнули 14 років , без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів тощо. Цей дозвіл також стосується проїзду дітей цього віку у громадському транспорті без супроводу дорослих.

, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів тощо. Цей дозвіл також стосується проїзду дітей цього віку у громадському транспорті без супроводу дорослих. Дозволено проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні.

за умови здійснення контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні. Дозволено проводити медичні огляди громадян України , що підлягають призову на строкову військову службу з дотриманням всіх санітарних норм, у т.ч. з наявністю у призовників індивідуального захисту, перебування в приміщенні не більше одного призовника на 10 кв. площі, а також дотримання всіх санітарних та протиепідемічних норм.

, на строкову військову службу з дотриманням всіх санітарних норм, у т.ч. з наявністю у призовників індивідуального захисту, перебування в приміщенні не більше одного призовника на 10 кв. площі, а також дотримання всіх санітарних та протиепідемічних норм. Відновлюється планове реабілітаційне лікування в КНП «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради.

А з 10 червня 2020 року:

Дозволено проведення тренувань дітей у спортивних залах та на спортивних майданчиках, які знаходяться на території закладів загальної середньої освіти, відповідно до укладених угод, згідно з дотриманням протиепідемічних заходів в кількісті учасників не більше, ніж 10 осіб.

Такі зміни регламентовані рішенням штабу (ознайомитися можна тут) та рішенням виконавчого комітету (ознайомитися можна тут).

Питання, що не відображені у рішенні виконавчого комітету №287від 06.04.2020 року, вирішуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року №392«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та відповідно до постанов Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я України.

Повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради