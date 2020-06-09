У ДТП на Тернопільщині травмувалося шестеро людей

У трьох автопригодах на Тернопільщині травмувалося шестеро людей. Про ДТП повідомляють в обласному Відділі комунікації поліції.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 5 червня близько 20:30 на Чортківщині. На об'їзній дорозі райцентру в кюветі опинився автомобіль Fiat Scudo.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водійка іномарки не обрала безпечної швидкості, не врахувала дорожньої ситуації і як результат - з'їхала в кювет. Після цього автівка перекинулася.

На момент нещастя в салоні транспортного засобу перебувало четверо пасажирів віком 19-21 рік. Їх усіх бригада швидкої допомоги з тілесними ушкодженнями госпіталізувала до лікарні.

Ще одна автопригода трапилася в Чорткові 6 червня. На вулиці В.Великого не розминулися автомобіль та скутер. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Scenic, повертаючи ліворуч, не переконався в безпечному маневрі, не пропустив зустрічний транспорт і зіткнувся з двоколісним транспортом марки Yamaha.

Скутериста з закритою травмою тазового суглобу та переломом великогомілкової кістки доправили в травматологічне відділення.

Ще двоє травмованих потрапили до лікарні в результаті автопригоди в Заліщиках. Сьомого червня неподалік села Нирків близько 20:00 водій автомобіля Jeep Grand Cherokee не впорався з керуванням та врізався в дерево.

В реанімаційне відділення потрапив кермувальник іномарки.