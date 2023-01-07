Які подарунки підготувала «Допомога армії від Тернополя» нашим захисникам

Цими днями з кількаденного рейсу повернулись водії та волонтери центру «Допомога армії від Тернополя», які доставили посилки для наших захисників на фронт. «Допомога армії від Тернополя» доставлена нашим захисникам у Харківському та Донецькому напрямках .

Дякую усім, хто допомагає нашим військовим. Дякую водіям та волонтерам, які доставляють допомогу на фронт. Про дати наступної поїздки та напрямки повідомимо згодом», – зазначає Сергій Надал. Військовослужбовцям доставили близько 60 пакунків від рідних, близьких та небайдужих тернополян. Також вантаж доукомплектували спорядженням, яке було у гуманітарних штабах: буржуйками, генераторами, продуктами, термобілизною, зимовими речами, маскувальними сітками тощо.