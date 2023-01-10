Найчастішим способом шахрайств являється викрадення коштів з банківських карток. Громадяни потерпають від зловмисників, які через телефон або інтернет, зловживаючи довірою, отримують доступ до банківських карток. Від такого роду злочину потерпіло одразу шестеро мешканців області. До потерпілих телефонували невідомі та представлялися працівниками банку. Вони під різними приводами просили уточнити персональні дані. Краяни без роздумів робили те, що їх просили додзвонювачі. Згодом вони розуміли, що їх ошукали. Їм проходи сповіщення про списання коштів. Загалом аферисти збагатися на суму майже 110 000 гривень. За даними фактами правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони під різними приводами просили уточнити персональні дані. Краяни без роздумів робили те, що їх просили додзвонювачі. Згодом вони розуміли, що їх ошукали. Їм проходи сповіщення про списання коштів. Загалом аферисти збагатися на суму майже 110 000 гривень. За даними фактами правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські розповідають, щоб захиститися від зловмисників, досить не піддаватися паніці і не розголошувати свої дані. Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам'ятати:

- співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

- якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;