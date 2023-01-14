У Тернополі звучатиме вінтажний джаз



Вперше Nа пошті - цілий оркестр! Камерна оркестра "Тарнопіль" підготувала музичну програму з класичного джазу 30-40-х років, що припаде до душі кожному. Запалюватимемо свічки тоді, коли хочемо, а не тоді, коли мусимо.

Слухатимемо музику, якої ми варті! Новостворена камерна оркестра "Тарнопіль" прагне досліджувати, відтворювати та популяризувати нашу класику, питому тернопільську музику - мелодії, що виконували діксіленди перед демонстрацією кінА, різні бенди на данцинґах й оркестри на дефілядах. Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/eveningjazz