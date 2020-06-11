Купальний сезон стартував у Тернополі

З 11 червня на пляжі «Циганка» розпочинається купальний сезон, який триватиме до 1 вересня.

Впродовж купального сезону на пляжі функціонуватиме рятувальний пост з чергуванням матросів-рятувальників згідно із графіком: понеділок – субота з 11.00 год. до 21.00 год.; неділя – з 9.00 год. до 21.00 год.

До купального сезону провели обстеження та очищення дна акваторії біля пляжу «Циганка» від сторонніх предметів та визначено буйками частину водойми, яка відведена для купання людей.

Зазначимо, що важливими рекомендаціями для пляжного відпочинку в умовах карантину та пандемії коронавірусу є:

— людям з групи ризику (старше 60 років і з хронічними захворюваннями) відвідувати пляж не рекомендується;

— іншим відпочивальникам необхідно дотримуватися соціальної дистанції в два метри;

— дотримуватися правил особистої гігієни;

— персонал пляжу повинен носити маски.

Відпочивальників просять дотримуватися карантинних обмежень та пам’ятати про правила поводження на воді: заборонено запливати за буйки, пірнати у незнайомих місцях та заходити у воду в нетверезому стані.