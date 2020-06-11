Суспільство Вагітна жінка опинилася під колесами Skoda Octavia Із закритою травмою гомілково-ступеневого суглобу до Чортківської лікарні бригада швидкої госпіталізувала... Більше ...

Суспільство Купальний сезон стартував у Тернополі З 11 червня на пляжі «Циганка» розпочинається купальний сезон, який триватиме до 1 вересня. Впродовж... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині кількість хворих коронавірусом різко зростає Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 11 червня на Тернопільщині зафіксовано 1349... Більше ...

Суспільство У Тернополі розшукують групу хуліганів Тернопільські поліцейські встановлюють невідомих осіб, причетних до пошкодження вивіски на закладі... Більше ...

Суспільство У пожежі на Тернопільщині загинула людина Пожежа сталася 9 червня близько 18.30 у приватному одноповерховому гаражному приміщенні, в якому облаштували... Більше ...

Суспільство Розшукують тернополянина, який вийшов з дому і не повернувся На Тернопільщині розшукують безвісти зниклого жителя обласного центру, Попика Андрія Ярославовича 1982 року... Більше ...

Суспільство У ставку на Збаражчині втопився чоловік В ставку у селі Малий Раковець, що на Збаражчині місцеві мешканці виявили тіло чоловіка. Трагічний випадок... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині зафіксовано 8 нових випадків COVID-19 Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 10 червня на Тернопільщині зафіксовано 1313... Більше ...