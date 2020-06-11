Вагітна жінка опинилася під колесами Skoda Octavia

Із закритою травмою гомілково-ступеневого суглобу до Чортківської лікарні бригада швидкої госпіталізувала 27-річну місцеву жительку. Травми жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Аварія трапилася 10 червня близько 19:10 у Чорткові на перехресті двох вулиць. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу і потрапила під колеса Skoda Octavia. Жінка перебуває на тридцятому тижні вагітності.
Слідчо-оперативна група встановлює, хто порушив правила дорожнього руху. Водій автомобіля попередньо тверезий. Слідство триває.