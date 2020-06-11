Житель Заліщицького району вчинив криваву розправу над родичами

В приватному будинку у селі Бересток Заліщицького району криваву розправу над родичами вчинив місцевий житель. Зловмисник, повернувшись додому у стані алкогольного сп’яніння, з сокирою накинувся на колишню дружину, її сина та товариша пасинка.

Як з’ясувалося, 53-річний чоловік розлучений з дружиною, проте проживають разом. Того дня він напідпитку повернувся додому. Дружина з сином та його товаришем, котрого прийняли до себе жити, випивали. На прохання і йому налити, чоловік отримав категоричну відмову. Коли ж застілля закінчилося і всі пішли спати, зловмисник, взявши сокиру, попрямував до кімнати, де відпочивали пасинок з другом. Перші два удари нападник наніс приймаку, відтак двічі замахнувся і вдарив пасинка. На крик зі своєї кімнати вибігла колишня дружина. Їй теж дісталося.

Від загибелі потерпілих врятувало лише те, що нападник завдавав удари обухом сокири. Після надання медичної допомоги всі троє були відпущені додому.

Поліцейські затримали зловмисника. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.