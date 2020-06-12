Спортзали, фітнес-клуби і карантин: які правила діють у даних закладах

У зв’язку з погіршенням ситуації щодо захворювання на COVID-19 у Тернополі на засіданні оперативного штабу було прийнято ряд рішень щодо посилення карантину.

Одним із пунктів рішення штабу є заборона роботи в комунальних приміщеннях спортивних чи фітнес-залів, ДЮСШ. Такі структури зможуть проводити тренування лише на відкритому повітрі. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Звернемо увагу, що дане рішення стосується виключно комунальних установ!

Міська рада не приймала рішення про заборону діяльності приватних спортивних та тренажерних залів, фітнес-залів, закладів фізичної культури та спорту! Відтак, усі перелічені в попередньому реченні установи зможуть далі працювати за умови дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, зокрема: проведення температурних скринінгів відвідувачів та працівників, дезінфекції та провітрювання приміщень тощо.