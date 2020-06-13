На перехресті Злуки-15 Квітня-Купчинського запровадили нову схему організації дорожнього руху

У Тернополі на перехресті Злуки-15 Квітня-Купчинського запровадили нову схему організації дорожнього руху.

По вулиці проходять десятки маршрутів громадського транспорту з усіх куточків міста, вул. 15 Квітня виконує функцію кільцевої дороги, через що тут генерується значна частина транспортних засобів. Окрім того, через вулицю проходить транзитний потік транспорту.

Загалом на даному перехресті замінено дорожні знаки, змінено напрям смуг для руху, циклограму роботи світлофорів та встановлено стаціонарні знаки для повороту праворуч.

Відтак, зі сторони 15 Квітня (у напрямку до «Сільпо») відтепер з’явилося три смуги для руху: одна – виключно для повороту ліворуч, інша – прямо, а третя – прямо та праворуя. Також три смуги для руху з’явилися на вул. 15 Квітня (зі сторони церкви св.Михайла), одна з яких передбачає рух лише ліворуч на вул. Купчинського, середня смуга – прямо, а крайня права – прямо та праворуч.

Також змінено режим роботи світлофорів, добавлено лівоповоротні секції світлофорів (поворот з 15 Квітня на проспект Злуки та вул. Купчинського) та стаціонарні правоповоротні зелені стрілки.

Оновлена Схема повинна покращити пропускну спроможність транспортних засобів.

Водії, будьте уважні та обережні, дотримуйтеся Правил дорожнього руху!