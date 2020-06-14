Пробне ЗНО на Тернопільщині відбудеться в іншому форматі

12 червня Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №392, якою встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року. Відповідно до затверджених змін, пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне»).

Однак учасники зможуть пройти тестування у режимі онлайн, кажуть в управлінні освіти і науки Тернопільської ОДА.

«Дві сесії пробного ЗНО мали бути проведені 15 та 17 червня 2020 року. Однак, зважаючи на ситуацію, яка склалася, пробне ЗНО не буде проходити у такій формі, як воно мало бути. Тобто на пункти тестування не з`являються ні учасники, ні інструктори. Залишаються тільки відповідальні за ці пункти та їх помічники. Уся інформація щодо пробного ЗНО буде розміщена у електронних кабінетах учасників тестування. Кожен учасник зможе пройти тестування вдома. Для цього 15 червня об 11:00 потрібно зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури. Вдома можна виконати всі завдання, і внести свої відповіді до сервісу визначення результатів», - зазначила начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома.

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