Негода наробила лиха на Тернопільщині

Про наслідки негоди, яка пройшлась Тернопільщиною повідомляють на сторінці Управління ДСНС України у Тернопільській області у Фейсбук.
В селі Дзвиняч Заліщицького району частково пошкоджено шиферне покриття 4-х житлових будинків.
На автодорозі Заліщики - Тернопіль повалено декілька дерев.
У селі Більче-Золоте Борщівського району внаслідок значного дощу підтоплене одне подвір’я. Для відкачки води залучався черговий караул місцевої пожежної команди с. Більче-Золоте.
В Тернопільському районі відбулося аварійне відключення електропостачання в 4-х населених пунктах, а саме: с. Гаї Шевченківські, с. Лозова, с. Мишковичі, с. Шляхтинці.
Як додають в Управлінні інформацію, ще уточнюють.