Вночі в центрі Тернополя горів паб

Пожежа в димовентиляційній системі на першому поверсі шестиповерхової будівлі в приміщенні пабу на вулиці О.Кульчицької у Тернополі виникла 14 червня о 23:30.

Площа пожежі на момент прибуття рятувальників становила 25 м.кв. На місце події залучили черговий караул 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління в складі 2-х відділень, працівників оперативно-координаційного центру та мобільної оперативної групи Тернопільського міського відділу Управління. Всього над ліквідацією пожежі працювали 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу, повідомляють в обласному Управлінні ДСНС.

Внаслідок пожежі знищено витяжну вентиляцію в приміщенні пабу на площі 5 м.кв, будівельне сміття у вентиляційній шахті на другому поверсі на площі 5 м.кв, елементи утеплення вентиляційної шахти на рівні четвертого поверху на площі 10 м.кв, елементи утеплення вентиляційної шахти на рівні шостого поверху на площі 5 м.кв.

Пожежу локалізували о 1:15, ліквідували о 1:46.

Врятували приміщення пабу та інші приміщення на верхніх поверхах будинку, а також провели евакуацію 5 осіб.