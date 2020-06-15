Оперативники Тернополя затримали домушників

Трьох осіб, причетних до квартирної крадіжки, за «гарячими» слідами затримали оперативники Тернополя.
12 червня жителька обласного центру повідомила у поліцію, що до її квартири в період з 10:40 по 11:20 проникли невідомі і викрали гроші та ювелірні прикраси.
За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, невідомі проникли до оселі шляхом підбору ключів. З помешкання злодії винесли золоті та срібні ювелірні вироби на суму майже 15 тисяч гривень.
Втекти далеко тріо не встигло. Їх затримали в той момент, коли вони сідали у своє авто Volkswagen Passat. Викрадене у чоловіків правоохоронці вилучили.
За словами старшого оперуповноваженого управління карного розшуку ГУНП Анатолія Гребінчука, напередодні розшуківці отримали інформацію від колег із Львівської області про групу квартирних злодіїв й це допомогло оперативникам Тернопільщини вчасно зреагувати.
Підозрювані - жителі Львівської області віком від 25-30 років. Усі троє уже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Зловмисників затримано. Вирішується питання про обрання усім міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіків перевіряють на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території Західних областей.