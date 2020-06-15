Оперативники Тернополя затримали домушників

WhatsApp Image 2020 06 12 at 12.48.11Трьох осіб, причетних до квартирної крадіжки, за «гарячими» слідами затримали оперативники Тернополя.

12 червня жителька обласного центру повідомила у поліцію, що до її квартири в період з 10:40 по 11:20 проникли невідомі і викрали гроші та ювелірні прикраси.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, невідомі проникли до оселі шляхом підбору ключів. З помешкання злодії винесли золоті та срібні ювелірні вироби на суму майже 15 тисяч гривень.

Втекти далеко тріо не встигло. Їх затримали в той момент, коли вони сідали у своє авто Volkswagen Passat. Викрадене у чоловіків правоохоронці вилучили.

За словами старшого оперуповноваженого управління карного розшуку ГУНП Анатолія Гребінчука, напередодні розшуківці отримали інформацію від колег із Львівської області про групу квартирних злодіїв й це допомогло оперативникам Тернопільщини вчасно зреагувати.

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Підозрювані - жителі Львівської області віком від 25-30 років. Усі троє уже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зловмисників затримано. Вирішується питання про обрання усім міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіків перевіряють на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території Західних областей.

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