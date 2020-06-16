Ми не можемо дозволити собі не працювати, але ситуація різко погіршується

Рішення про посилення карантинних заходів може приймати лише регіональна комісія при Тернопільській ОДА

Оперативно. Останніми днями у Тернополі критично зросла кількість хворих на коронавірус. Такого різкого зростання не було від початку епідемії. Щодня медики фіксують у Тернополі більше десяти нових виявлених випадків. В окремі дні – навіть 15. Зросла і кількість людей у лікарнях.

Станом на 10 годину 15 червня У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 25 хворих на коронавірус. 20 з них – тернополяни. Ще 5 людей у лікарні - із підозрою на COVID-19. У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 15 червня четверо пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Двоє пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

«Якщо тернополян, які потребують госпіталізації, і далі ставатиме більше, ми закриємо Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги і розгорнемо там госпіталь для хворих на коронавірус», - повідомив у своєму відео зверненні міський голова Тернополя Сергій Надал.

Важливо. На Тернопільщині діє режим так званого «адаптивного карантину». Рішення про посилення чи послаблення карантинних заходів приймає виключно регіональна комісія при Тернопільській облдержадміністрації.

«Регіональна комісія при Тернопільській облдержадміністрації може прийняти рішення про посилення карантинних заходів. У наших силах цього не допустити, якщо будемо дотримуватися протиепідеміологічних правил. Ситуація різко погіршується, але ми не можемо дозволити собі не працювати», - заявив Сергій Надал.

Протиепідеміологічні правила. Щоб не допустити посилення карантинних заходів, тернополяни мають неухильно дотримуватися протиепідеміологічних правил. Це дотримання соціальної дистанції, одягання захисної маски в людних місцях, часте миття рук з милом.

«Заходите в транспорт – одягніть маску, заходите в магазин – одягніть маску. Я прошу вас. Я знаю, що багато із вас скаже, що має здоровий організм і не боїться захворіти. Але, так як у сім’ї завжди дбають про найслабшого, так і ми в нашій громаді маємо подумати про тих, хто може не пережити коронавірус», - підкреслив міський голова.

Найкращий контролер – ми самі. У Тернополі за дотриманням санітарних вимог слідкують групи, в які увійшли муніципальна інспекція, правоохоронці, Держпродспоживслужба.

«Найкращий контролер – це ми самі. Я звертаюся до усіх підприємців, роботодавців, будь ласка, забезпечте дотримання санітарних заходів на вашому підприємстві, офісі, ресторані чи магазині. На вас лежить відповідальність за ваших працівників і клієнтів», - підсумував міський голова Тернополя Сергій Надал.