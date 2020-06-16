На Тернопільщині припинено діяльність контрабандного каналу лікарських засобів

Правоохоронцями Тернопільщини викрито і припинено діяльність контрабандного каналу доставки в Україну з Польщі лікарського засобу, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

За даними слідства, у грудні минулого року, двоє українців на орендованому автомобілі у спеціально переобладнаному пальному баці намагалися ввезти на територію України 110 банок препарату «Galpseud Tablets» із вмістом прекурсору псевдоефедрину. Вартість партії такого лікарського засобу на «чорному ринку» складає близько 250 000 гривень.

Досудове розслідування стосовно злочинної діяльності групи осіб завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За інкримінований злочин КК України передбачено покарання від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.