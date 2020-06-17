Коронавірус на Тернопільщині забрав ще одне життя

коронавірус с3 33Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 17 червня на Тернопільщині підтверджено 1510 випадків COVID-19, з них 1389 випадків - дорослі, 121 випадок – діти. Видужало 1033 людини.

Перша смерть від коронавірусу зафіксована у Збаразькому районі. Загалом 27 летальних випадки на території Тернопільської області.

За попередню добу:

✅видужало 9 осіб

✅проведено 512 досліджень методом ПЛР.

✅проведено тестування біоматеріалу від 182 особи методом ІФА. У 13 осіб виявлені антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, які вказують на гострий період захворювання.

✅підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19

Географія поширення нових випадків:

⭕ м. Тернопіль (8 осіб)

⭕ Лановецький район (2 особи):

  • с. Борщівка – 2

⭕ Гусятинський район (1 особа):

  • с. Сидорів – 1

⭕ Бучацький район (5 осіб):

  • м. Бучач – 3
  • с. Сновидів – 1
  • с. Соколів – 1

⭕ Чортківський район (2 особи):

  • м. Чортків – 2

⭕ Кременецький район (1 особа):

  • м. Почаїв – 1

⭕ Шумський район (4 особи):

  • м. Шумськ – 1
  • с. Бриків – 1
  • с. Темногайці – 2

⭕ Козівський район (4 особа):

  • с. Теофіпілка – 3
  • с. Купчинці – 1

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