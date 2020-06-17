Коронавірус на Тернопільщині забрав ще одне життя

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 17 червня на Тернопільщині підтверджено 1510 випадків COVID-19, з них 1389 випадків - дорослі, 121 випадок – діти. Видужало 1033 людини.
Перша смерть від коронавірусу зафіксована у Збаразькому районі. Загалом 27 летальних випадки на території Тернопільської області.
За попередню добу:
✅видужало 9 осіб
✅проведено 512 досліджень методом ПЛР.
✅проведено тестування біоматеріалу від 182 особи методом ІФА. У 13 осіб виявлені антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, які вказують на гострий період захворювання.
✅підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19
Географія поширення нових випадків:
⭕ м. Тернопіль (8 осіб)
⭕ Лановецький район (2 особи):
- с. Борщівка – 2
⭕ Гусятинський район (1 особа):
- с. Сидорів – 1
⭕ Бучацький район (5 осіб):
- м. Бучач – 3
- с. Сновидів – 1
- с. Соколів – 1
⭕ Чортківський район (2 особи):
- м. Чортків – 2
⭕ Кременецький район (1 особа):
- м. Почаїв – 1
⭕ Шумський район (4 особи):
- м. Шумськ – 1
- с. Бриків – 1
- с. Темногайці – 2
⭕ Козівський район (4 особа):
- с. Теофіпілка – 3
- с. Купчинці – 1