Коронавірус на Тернопільщині забрав ще одне життя

На Тернопільщині є попит на водіїв, підсобників, продавців, трактористів, працівників медичної сфери У січні-травні 2020 року 3352 роботодавці області подали у службу зайнятості 12957 вакансій. З них 8,1% вакансій - із заробітною платою вищою від середньої по області, третина – з мінімальною з/п.

На Тернопільщині більше 13000 безробітних Протягом січня-травня 2020 року послугами служби зайнятості області скористались 31085 осіб, з них 19862 отримали статус безробітного, що на 17,5% більше, ніж за відповідний період 2019 року....

Вакантні посади та вільні робочі місця на території Тернопільської ОТГ Станом на 1 червня від 208 суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території Тернопільської МТГ наявна інформація про 519 вільних робочих місць та вакантних посад, у тому...

На Тернопільщині підприємці без найманих працівників можуть отримати допомогу по частковому безробіттю Відтепер на допомогу по частковому безробіттю на період карантину можуть претендувати і фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували...