Враховуючи зростання кількості хворих COVID-19, у Тернополі відбулося засідання оперативного штабу. Основні заборони

17 червня у Тернополі відбулося чергове засідання міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом. Враховуючи зростання кількості хворих, було прийнято ряд рішень, серед яких:

— Заборонити будь-які масові заходи в приміщеннях (за виключенням ЗНО), а на відкритому повітрі дозволяється проведення таких заходів за умови обмеження кількості осіб, не більше 30 осіб (з обмеження доступу сторонніх осіб та дотримання учасниками соціальної дистанції, використанням засобів індивідуального захисту тощо);

— Заклади громадського харчування повинні строго дотримуватися правил карантину, що були прийняті штабом 11 червня 2020р. та посилити дотримання санітарно-епідеміологічних норм. Окрім того, заборонено проводити у цих закладах масові святкування (урочисті події, весілля тощо). Також заборонено за одним столиком сидіти більше, ніж чотирьом клієнтам, не враховуючи дітей до 14-ти років;

— У ТРЦ та ринках повинні бути розмежовані потоки відвідувачів (забезпечений окремий вхід та вихід); здійснювати температурний скринінг та обробку рук відвідувачів; поновити дистанційну розмітку для відвідувачів;

— Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в закладах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, суворо повинні дотримуватися вимог «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19»;

— У міському громадському транспорті водії повинні здійснювати перевезення пасажирів виключно у масках та відповідно до кількості місць для сидіння; посилити дезінфекцію громадського транспорту;

— Далі залишається забороненим відвідування закладів освіти її здобувачами (окрім ЗНО);

— Заборонено проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи комунальних закладів фізичної культури і спорту, окрім тренувань на відкритому повітрі спортсменів та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здійснюють підготовку до офіційних всеукраїнських змагань та турнірів (для групових занять не більше, ніж 10 осіб та за відсутності безпосереднього фізичного контакту) із суворим дотриманням санітарно-протиепідемічних заходів;

— Планова госпіталізація в лікарнях реабілітації відтерміновується, за винятком загрози погіршення стану здоров’я людини, що визначається консиліумом. Припинено проведення профілактичних медоглядів, крім військово-лікарських комісій та призначених судом;

— Дозволено обслуговувати користувачів бібліотек на прийом та видачу книги. Читальні зали та інтернет-центри при бібліотеках ще не працюватимуть.

Повідомляє прес-служба ТМР