Негода вкотре наробила лиха на Тернопільщині

Негода пройшлась кількома районами Тернопільщини та залишила після себе не лише мокрі дороги, а й повалені дерева та підтоплені будинки.

«Рятувальники залучалися до відкачування води з підвалів, будівель, криниць. Зокрема, черговий караул місцевої пожежної команди селища Мельниця-Подільська за допомогою мотопомп відкачували забруднену воду з 10 криниць села Зелена, що на Борщівщині. У цьому ж населеному пункті відбулося замулення 10 приватних дворів.

20 червня о 15:00 надійшла інформація про підтоплення двох колодязів у селі Порохова Бучацького району. Для проведення відкачування води на місце події залучався черговий караул 9 ДПРЧ Управління у складі 1 одиниці техніки та 4 чоловік особового складу.

Цього ж дня бійці 19 ДПРЧ Управління працювали над ліквідацією наслідків негоди у місті Монастириська, де інтенсивні опади спричинили підтоплення житлових та господарських будинків, домогосподарств та сільськогосподарських угідь на 4-ох вулицях міста. Було залучено 2 автоцистерни та 8 бійців ДСНС.

У селах Настасів (частково), Миролюбівка та Йосипівка Тернопільського району внаслідок сильного вітру було відключене електропостачання. У селі Йосипівка вітер пошкодив покрівлю фермерського господарства на площі 100 м.кв. та покрівлю житлового будинку на на площі 50 м.кв.

У Бережанському районі внаслідок негоди 5 населених пунктів без електропостачання.

Стан річок в області в нормі значного підйому рівня води не спостерігається», - про ситуацію в області повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області на своїй сторінці у Фейсбук.