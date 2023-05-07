Як виглядатимуть нові в'їзні знаки у Тернополі

Цими днями у Тернополі працівники підрядної організації завершують роботи з поточного ремонту в’їзного знаку у місто зі сторони вул. Микулинецької.

Як зазначає начальник відділу благоустрою та екології міської ради Оксана Лобурак, цей знак перебував в аварійному стані, тому виникла необхідність в будівництві нової конструкції. Відповідно до укладеного договору з підрядною організацією, у 2022 році на цьому об’єкті виконано такі роботи: розібрано аварійну конструкцію та влаштовано нову бетонну конструкцію, проведено мурування зовнішніх стін з цегли, влаштування накривних дашків, декоративне штукатурення фасаду, фарбування, встановлення нових сходових маршів, флагштоку, пандусу та майданчика з фігурних елементів мощення. Наразі після зимового періоду ліквідовуються недоліки, спричинені підтіканням дашка конструкції. До слова, у Тернополі є п’ять в’їзних знаків з різних сторін міста. Нагадаємо, минулого року було оновлено в’їзні знаки у місто зі сторони вул. Бережанської та Львівської траси.