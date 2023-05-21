ДТП на Кременеччині забрала два життя

На Кременеччині зіткнулися Volkswagen Scirocco та Volkswagen Jetta та екскурсійний автобус. В результаті зіткнення загинули двоє пенсіонерів. Аварія трапилася за селом Горинка 20 травня близько 10 ранку.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Volkswagen Jetta викинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався у автобус. Водій та пасажирка легкового авто – люди пенсійного віку, отримали травми несумісні із життям.

На момент ДТП в автобусі перебувало 39 пасажирів – дітей та дорослих, які з Рівного їхали на екскурсію до Хотина. На щастя, ніхто не постраждав.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із частиною 3 статті 286 ККУ. Триває слідство. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.