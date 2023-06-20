Ще один наслідок екоциду: як підрив росіянами Каховської ГЕС спричинив рекордне забруднення Чорного моря

Винесені на берег Чорного моря меблі, одяг, та навіть побутова техніка – таку картину нині бачать жителі Одещини. Підрив росіянами Каховської ГЕС є актом екоциду проти України. І його наслідки ми будемо спостерігати ще десятки років. Перші з них – вже можна помітити у чорноморському регіоні. На пляжах Одещини купатися і рибалити не можна буде щонайменше протягом року. Більше про шкоду російського тероризму для Чорного моря у матеріалі Центру громадського моніторингу та контролю.

Рекордне забруднення моря

Те, що Чорне море на Одещині рекордно забруднене, вже помітно неозброєним оком – пляжі, подекуди, просто завалені сміттям, яке потрапило до акваторії після вибуху на Каховській ГЕС.

Утім, є і інші, менш очевидні наслідки російського екологічного терору.

Найбільшу загрозу, на думку директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Павла Булановича, становлять хімічні та біологічні відходи. Йдеться про потрапляння до води паливно-мастильних матеріалів та хімікатів зі складів агропідприємств. Також на узбережжі моря вже знаходили трупи загиблих під час повені тварин. Нині воду в Чорному морі перевіряють на наявність збудників небезпечних хвороб. У медіа вже потрапляла інформація про те, що в регіоні виявили холеру, утім вона не підтвердилась, кажуть в ОВА. “Епідемії і холери у нас немає, холерної палички також в регіоні не виявлено. Ситуація під контролем, епідеміологічна ситуація відслідковується”, – пояснив речник Одеської ОВА Сергій Братчук під час брифінгу у Медіацентрі Україні – Укрінформ. Утім, ситуація може погіршитись. Адже, коли вода у затоплених населених пунктах спаде, на узбережжя винесе ще більше бруду та шкідливих речовин. Також через те, що до акваторії надійшла значна кількість води із водосховища, вчені вже відмічають опріснення морської води. Подекуди – вміст морської солі у 6 разів менший за норму, розповів Микола Слізовський, начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екоінспекції Південно-Західного округу. Це може спричинити загибель морської флори та фауни. “7 червня почали відбирати проби, і рівень перевищення шкідливими речовинами, нафтопродуктами, залізом, азотом амонійним перевищував в 10-15 разів. Також ми спостерігали значне опріснення води. Станом на 9 червня рівень солоності води узбережжя був 2,5 проміле при нормі 12-14. Це надалі негативно вплине на біоресурси”, – зазначив фахівець.

Про курортний сезон можна забути

На думку директора Українського національного центру екології моря Віктора Коморіна, про курортний сезон в регіоні можна забути принаймні на рік. “Токсичні речовини будуть накопичуватися і в організмах, і на морському дні. Восени ми побачимо, що коли будуть шторми, ситуація знову стане важкою…. На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, рибалити та вживати морепродукти”, – зазначив Коморін. Нині одне з головних завдань вчених – вийти в море та зібрати додаткові дані, щоб зрозуміти, як змінюється ситуація з забрудненням і як змінюється біорізноманіття. Зараз ця можливість обговорюється з військовими.

Мінна небезпека зростає

Купатися на пляжах Одещини заборонено ще з минулого року – через мінну небезпеку. Утім, після підриву Каховської ГЕС, ситуація ускладниться. Адже течією до Чорного моря потрапляють і нові міни — ті, які змило із замінованої окупантами території лівого берега Херсонщини. “Цією великою дніпровською водою було змито практично першу чергу оборони ворога. Росіяни дуже активно мінували лівий берег, активно мінували воду, в тому числі якірно-маячковими мінами та іншими боєприпасами. І зараз ці боєприпаси детонують на воді і на Дніпрі, і в морі. Є такі факти вже зафіксовані прикордонниками, наприклад, а також їх виносить на узбережжя”, – пояснив речних Одеської ОВА Сергій Братчук. Ворожі мінування, за словами Сергія Братчука, контрольовано знищуються, і така робота буде проводитися надалі. Водночас, саме з огляду на мінно-вибухову небезпеку, проводиться і прибирання пляжів, чорноморського узбережжя. “Комунальники міста починають працювати лише після того, як пройдуть відповідні військові фахівці, які мають у разі необхідності розмінувати відповідні ділянки”, – зазначив Братчук.