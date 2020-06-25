Смертельна аварія на Об’їзній Тернополя

42-річний житель одного із сіл Теребовлянського району отримав травми, несумісні з життям, в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Аварія трапилася 25 червня близько 10:45. на Об’їзній Тернополя, неподалік села ВеликийГлибочок. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля, керуючи автопоїздом у складі сідлового тягача Volvo FH, не впорався з керуванням. В результаті цього транспорт перекинувся і з'їхав у кювет.
Кермувальник від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої.