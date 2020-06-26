На Теребовлянщині у ставку втопилися двоє неповнолітніх хлопців

На Теребовлянщині у ставку втопилися двоє хлопців. Загиблим 14 та 17 років, обоє – жителі села Йосипівка Тернопільського району.

25 червня хлопці відпочивали на ставку в компанії ще двох неповнолітніх односельців: 17-річної дівчини та 13-річного хлопця.

До водойми в сусідньому селі приїхали на велосипедах. Жоден з них не вмів плавати.

Зі слів товаришів, обоє хлопців стали спускатися по плитах, якими укріплено берег. Де була суха поверхня, їм вдавалося втримувати рівновагу, а далі посковзнулися і опинилися у ставку. Оскільки ніхто не вмів плавати, хлопці не змогли самостійно вибратися з води, а 17-річна дівчина та 13-річний школяр, що залишилися на березі, не мали змоги допомогти їм врятуватися.

На момент приїзду поліцейських рятувальники вже витягнули тіла дітей з води.