У Тернополі побільшає парасольок з охолодженням: адреси нових локацій

У літню пору під час підвищення та коливання температури повітря, з метою створення додаткового комфорту для мешканців, управління житлового - комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради розпочало роботи з влаштування освіжаючих парасольок.

Такі охолоджуючі конструкції розприскують воду, щоб усі охочі змогли освіжитися у спеку. З’являться водні парасольки на семи локаціях: Театральний майдан, парках Сопільче і Тараса Шевченка, вул. Замковій, вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, бульв. Данила Галицького і Дмитра Вишневецького. Розпочнуть свою роботу парасольки після завершення монтажних робіт, а включатимуть їх при сонячній погоді, коли температура повітря буде понад 25 градусів.