Поліцейських, які побили тернополянина, судитимуть

На Тернопільщині троє поліцейських, які побили тернополянина, постануть перед судом.

За версією слідства, наприкінці вересня 2019 року працівники поліції прибули на виклик до одного з ресторанів міста Тернополя для перевірки повідомлення про побиття громадянина.

На місці події правоохоронці, без будь-яких на те підстав, застосували до заявника спецзасіб кайданки, після чого нанесли йому численні удари руками і ногами по тілу, спричинивши потерпілому фізичний біль та тілесні ушкодження.

На даний час усі обвинувачені відсторонені від своїх посад.

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області слідчими скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 365 КК України щодо трьох працівників поліції, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.