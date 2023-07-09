Президент присвоїв звання Герой України двом тернополянам

zolota zirkaВосьмого липня президент України Володимир Зеленський підписав указ Про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка військовим з Тернопільщини. Віталій Дерех - український журналіст, який загинув біля Попасної, що на Луганщині.
Віталій був командиром відділення протитанкового дивізіону штурмового батальйону "Айдар". Сергій Король - військовослужбовець з позивним "Махно", який загинув на Харківщині. Сергій був капітаном 105 Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Вічна пам'ять Героям!

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