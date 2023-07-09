Президент присвоїв звання Герой України двом тернополянам

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Суспільство
11-07-2023
Я, здається, вбив людину. Приїжджайте", - таке повідомлення отримали лікарі бригади екстреної медичної...
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Суспільство
11-07-2023
Під час проведення особистого прийому громадян т.в.о начальника ГУНП в Тернопільській області Сергієм...
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Суспільство
11-07-2023
За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури вироком Тернопільського...
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Спорт
11-07-2023
З 30 червня по 8 липня в м. Брага (Португалія) проходив світовий чемпіонат «Dance World Cup», участь в якому взяли...
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Суспільство
11-07-2023
Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у місті продовжуються ремонті роботи та підготовка...
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Суспільство
11-07-2023
Якщо ви отримали повідомлення від знайомих з проханням терміново позичити гроші, перш ніж допомогти,...
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Суспільство
10-07-2023
За позовом Тернопільської обласної прокуратури ухвалено й виконано рішення суду та повернуто земельну...
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Економіка
10-07-2023
Відповідно до п.п. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до загального місячного (річного)...
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Суспільство
10-07-2023
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни несуть смерть та руйнування не лише за допомогою зброї, а й...
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Суспільство
10-07-2023
Забезпечення аптечками захисників впроваджують у місті з січня 2023 року. На літній період до складу аптечки...
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Суспільство
10-07-2023
8 липня з річки Коропець села Голгоча Підгаєцької ТГ Тернопільського району резервним караулом 14-ї...
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Суспільство
10-07-2023
Слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили підозру жителю обласного центру у вчиненні...
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