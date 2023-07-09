Президент присвоїв звання Герой України двом тернополянам

Суспільство Біля Тернополя резонансне вбивство Я, здається, вбив людину. Приїжджайте", - таке повідомлення отримали лікарі бригади екстреної медичної... Більше ...

Суспільство Сергій Зюбаненко допоміг тернополянці з руйнуванням її приватного бу Під час проведення особистого прийому громадян т.в.о начальника ГУНП в Тернопільській області Сергієм... Більше ...

Суспільство Перед судом на Тернопільщині постав прихожанин мп За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури вироком Тернопільського... Більше ...

Спорт Юні тернополянки натанцювали перемогу на світовому чемпіонаті З 30 червня по 8 липня в м. Брага (Португалія) проходив світовий чемпіонат «Dance World Cup», участь в якому взяли... Більше ...

Суспільство На ремонт зупиняються три котельні у Тернополі Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у місті продовжуються ремонті роботи та підготовка... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині масово збирають гроші на допомогу родичам Якщо ви отримали повідомлення від знайомих з проханням терміново позичити гроші, перш ніж допомогти,... Більше ...

Суспільство Прокуратура повернула заповітну земельну ділянку вартістю понад двадцять мільйонів гривень За позовом Тернопільської обласної прокуратури ухвалено й виконано рішення суду та повернуто земельну... Більше ...

Суспільство Як військовим отримати сезонні аптечки? Забезпечення аптечками захисників впроваджують у місті з січня 2023 року. На літній період до складу аптечки... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині вода забрала життя 8 липня з річки Коропець села Голгоча Підгаєцької ТГ Тернопільського району резервним караулом 14-ї... Більше ...