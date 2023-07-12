У шістнадцяти будинках Тернополя проведуть ремонтні роботи за бюджетні кошти: адреси проведення робіт

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про доповнення титульного списку ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік.

Всього до цієї програми долучилися 16 житлових будинків. Відповідно до затвердженого титульного списку, проводитимуться ремонти покрівель, ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт ліфтів тощо. Роботи з виконання ремонту житлового фонду та їх оплата здійснюватиметься на умовах співфінансування за рахунок видатків спеціального фонду місцевого бюджету. Нагадаємо, що у багатоквартирних будинках Тернополя на умовах співфінансування можна провести ремонт житлового фонду. Детальніше ознайомитися з можливостями можна тут. Перелік вулиць, на яких заплановано проводити ремонтні роботи доступний нижче.