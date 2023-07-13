У Тернопільському міському територіальному центрі можна отримати пакунки для немовлят

pakunok malyuka 13072023 3 1У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення продовжує здійснюватись видача бейбі-боксів. Завдяки співпраці з благодійною фундацією з німецького міста Кельн «Blau-Gelbes Kreuz» («Синьо-жовтий хрест») матусі новонароджених діток можуть отримати все необхідне.

Допомога доступна для таких категорій громадян:

  • військовослужбовці або дружини військовослужбовців;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • малозабезпечені сім’ї;
  • багатодітні.

Отримати бейбі-бокси породіллі можуть у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення, що за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8-А, каб.5 (контактний телефон – 067 461 10 75).

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