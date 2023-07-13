У Тернопільському міському територіальному центрі можна отримати пакунки для немовлят

У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення продовжує здійснюватись видача бейбі-боксів. Завдяки співпраці з благодійною фундацією з німецького міста Кельн «Blau-Gelbes Kreuz» («Синьо-жовтий хрест») матусі новонароджених діток можуть отримати все необхідне.
Допомога доступна для таких категорій громадян:
- військовослужбовці або дружини військовослужбовців;
- внутрішньо переміщені особи;
- малозабезпечені сім’ї;
- багатодітні.
Отримати бейбі-бокси породіллі можуть у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення, що за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8-А, каб.5 (контактний телефон – 067 461 10 75).