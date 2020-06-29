У ставку на Чортківщині батьки знайшли тіло сина

Вчора, 28 червня, близько 18-ї години, у селі Полівці в місцевому ставку батьки знайшли неживе тіло 14-річного сина.

Тіло доправлено до моргу Чортківської ЦРЛК. Слідство триває, інформує «Чортків сіті».

Рятувальники просять дотримуватись правил безпечної поведінки, аби попередити нещасні випадки під час відпочинку на водоймах. Батьки - не залишайте дітей поблизу води без нагляду і переконайтеся, що їхнє дозвілля буде безпечним. Якщо діти не вміють плавати, не дозволяйте їм заходити у воду глибше ніж по пояс, нехай плавають на надувних матрацах або камерах. Трагічно закінчується і пірнання з плотів, човнів, пристаней та інших плавзасобів, а також урвищ. Уникайте воду зі швидкою течією та не запливайте далеко від берега.