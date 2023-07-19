У Бучацькому районні виявили добувача каменю

Протиправним займався 32-річний мешканець Теребовлянської міської громади. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Чоловіка, який видобував камінь у недіючому кар’єрі в одному із сіл Бучацької громади, виявив дільничний офіцер поліції .

Жодних дозвільних документів на проведення таких робіт у нього не було. Правопорушник встиг видобути майже два метри каменю. З місця події поліцейські вилучили камінь, який був готовий до транспортування та підручні засоби з допомогою яких здійснювався видобуток. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.