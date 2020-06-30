На Тернопільщині через куріння в ліжку загинув чоловік

Через куріння у ліжку загинув 57-річний житель села Устя-Зелене, що на Монастирищині.

26 червня близько 20 години чоловік повідомив рятувальників, що з будинку сусіда йде дим.

На місце події прибули пожежгики та правоохоронці. Зайти до помешкання одразу не вдалося, оскільки двері були зачинені зсередини.

Після того, як пожежники вибили двері та загасили пожежу, в ліжку виявили обгоріле тіло господаря. Слідів насильницької смерті на ньому судмедексперт не виявив, а причина загибелі - отруєння чадним газом.

Попередня причина займання - куріння в ліжку. Сусіди кажуть, що загиблий при житті зловживав спиртними напоями.