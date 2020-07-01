Справу двох студентів з Тернопільщини, підозрюваних у торгівлі людьми, передано до суду

Під домашнім арештом перебувають підозрювані у торгівлі людьми. Нелегальний бізнес в 2017 році в обласному центрі облаштувало двоє знайомих – двадцятирічний чоловік та двадцятиоднорічна жінка. Обоє в той час навчалися в одному з місцевих вишів.

Дует через мережу інтернет шукав бажаючих працювати у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, а саме в місті Дубаї, повідомляють у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Обов’язковою вимогою була надіслана фотографія та копія паспорту. Коли дівчата погоджувалися з усіма умовами, роботодавці починали готувати документи на виїзд, - розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Тернопільській області Олександр Буняк.- Вони брали на себе усі фінансові витрати на виготовлення паспортів, віз, купівлю авіаквитків. Ці гроші, як стало відомо уже у ході перевірки, а це близько чотирьохсот доларів, їм повертали іноземні замовники.

Куди саме мали їхати дівчата, визначали самі “покупці” живого товару. Їм в ОАЕ та Туреччину тернополяни відправляли фотографії і замовники повідомляли, яка працівниця і кому потрібна. За дівчину, яка підходила для виїзду у Туреччину, роботодавець отримував від 500 доларів до тисячі, а за Дубаї – від тисячі до двох тисяч умовних одиниць.

У лютому 2018, коли дівчата мали вилітати на роботу, їм завадили зробити це тернопільські оперативники й представники державної прикордонної служби України.

Дует затримали та оголосили підозру згідно статті 149 частина 2 ККУ. Слідчі довели причетність до п'яти фактів. Справу передали до суду.

Проте у ході подальших слідчо-оперативних заходів працівники ВБЗТЛ встановили ще двох жертв торговців людьми.

В 2018 році підозрювані відправили в АОЕ двадцятишестирічну тернополянку. Їй сказали, що працюватиме танцівницею, але коли вона приїхала в Емірати, у неї відібрали документи та змусили займатися проституцією. Повернутися на батьківщину допоміг один із клієнтів.

Дівчина розповіла, що вона разом з іншими жертвами жила на квартирі. З нею були уродженці Росії, Білорусі та Казахстану. Дівчат щовечора завозили у клуб на дискотеку, де їх обирали клієнти. Тернополянку врятував один з замовників. Він про неї повідомив у поліцію.

Ще одній жертві дуету завадили правоохоронці поїхати в Туреччину.

За даними фактами працівники поліції відкрили ще одне кримінальне провадження за статтею 149 частина 2 ККУ. За п'ять фактів тернопільські торгівці людьми уже відбувають покарання, ще за двома відповідатимуть у суді при повторному розгляді справи.