Під час перевірки роботи однієї з АЗС тернопільські податківці виявили порушення на 290 тисяч гривень

У рамках здійснення Головним управлінням ДПС у Тернопільській області роботи, направленої на виявлення та припинення порушень платниками податків вимог чинного законодавства в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг при проведенні розрахункових операцій, проведено фактичну перевірку однієї з АЗС, яка здійснює свою діяльність на території Тернопільської області.

Під час фактичної перевірки встановлено проведення розрахункових операцій без застосування касового апарату (РРО чи ПРРО). Очікувана сума штрафних (фінансових) санкцій за порушення сягає 290 тис. гривень. Головне управління ДПС у Тернопільській області вкотре наголошує, що здійснювати будь-яку господарську діяльність потрібно, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства. Так, усі фізичні особи – підприємці II-IV груп повинні використовувати РРО/ПРРО у разі здійснення розрахунків з покупцями за готівку.