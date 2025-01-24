Сергій Надал: Тернопіль отримає нові низькопідлогові тролейбуси завдяки підтримці міжнародних партнерів

Тридцять дев’ять нових низькопідлогових тролейбусів поповнять транспортний парк Тернополя завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Загальна вартість проєкту становить 15 мільйонів євро. Уряд Канади надасть грант у розмірі 4 мільйони євро.

Нові транспортні засоби обладнані спеціальними пандусами для осіб з інвалідністю, літніх людей та батьків з дитячими візками. Тролейбуси мають економічні двигуни та систему рекуперації енергії, що зменшує споживання електроенергії.

“Завдяки підтримці ЄБРР та уряду Канади громадський транспорт стане доступнішим для всіх категорій населення. Проєкт реалізується без залучення коштів міського бюджету,” - зазначив міський голова Сергій Надал.

У межах проєкту передбачена модернізація тягової підстанції для надійної роботи тролейбусної мережі. Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля надасть 3 мільйони євро на будівництво теплоелектроцентралі.

Нові тролейбуси матимуть автономний запас ходу, що дозволить їм рухатися без підключення до контактної мережі. Це розширить можливості громадського транспорту у віддалених районах міста.