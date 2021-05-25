У Тернополі створять заводи на 600 робочих місць

Світовий виробник текстилю запускає виробництво у Тернополі
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Бельгійська група компаній “Монкс Інтернешнл” розпочне у Тернополі виробництво тканин для меблевої промисловості та пошиття наматрацників. Компанія має заводи в Бельгії, США, Чехії, Китаї, Індії та інших країнах і володіє 12 світовими брендами.
Продукція продається у 60-ти країнах світу. На першому етапі реалізації проєкту планується створити 150 нових робочих місць з конкурентною оплатою праці. Надалі виробник планує збільшити цю кількість до 500-600 робочих місць. Проєкт сприятиме приходу нових інвесторів у наше місто.
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“Розвиток економіки та залучення інвестицій в громаду є пріоритетом у нашій роботі. Це робочі місця з гідною оплатою для тернополян, сплачені податки, вкладення у розвиток міської інфраструктури і формування позитивного іміджу міста. Ми працюємо так, щоб вітчизняні та іноземні інвестори були задоволені умовами ведення бізнесу. Ми зацікавлені, щоб у Тернополі було добре інвестору, а тернополяни отримували нові можливості для розвитку у себе вдома. Сьогодні ми з радістю вітаємо нових інвесторів у Тернополі – відому транснаціональну компанію Монкс Інтернешнл, яка має заводи в Бельгії, США, Чехії, Китаї, Індії та інших країнах і володіє 12 світовими брендами”, – розповів Сергій Надал.
Деталі
Менеджерка з розвитку проєктів компанії “Монкс Інтернешнл” Крістел Бішоп відзначила перспективність співпраці з Тернополем.
“Ми дуже раді працювати у Тернополі і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю. Одна із наших 12 міжнародних компаній спеціалізується на виготовленні текстилю, тож у Тернополі вироблятимуть нитки для прядіння, що йтимуть на експорт. Як тільки бізнес успішно запрацює, то в наших планах побудувати у вашому місті новий завод. Адже тут ми маємо усю необхідну підтримку для роботи”, - зазначила представниця “Монкс Інтернешнл”.
Нагадаємо
- Реалізація проєкту індустріальний парк “Тернопіль” розпочалася у серпні 2018 року. Тоді міський голова Тернополя Сергій Надал публічно заявив про наміри виділити 15 гектарів землі промислового призначення, підвести комунікації, облаштувати під’їзні дороги.
- 28 квітня 2021 року підписано угоду про довгострокову оренду виробничих площ площею 6500 кв.м. і вже в червні-липні планується відкриття першої черги ткацької фабрики та фабрики з пошиття наматрацників провідних світових брендів. В рамках реалізації першої черги виробництва планується створення біля 150 робочих місць, а в подальшому – 500-600 робочих місць. Проєкт стане першим великим виробництвом в рамках реалізації концепції індустріального парку “Тернопіль”.
- Залучення та супровід інвесторів здійснює команда Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області спільно з Тернопільською міською радою.