Фермерські господарства Тернопільщини отримають фінансову підтримку

Уряд удосконалив механізм держпідтримки кооперативів та спрямував додаткову підтримку для фермерських господарств.

22 квітня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств».

«Серед важливих рішень, які прийняті Урядом, це підтримка фермерських господарств та кооперативів. Ефект від роботи АПК є очевидним і значущим для всієї економіки, тому розширення напрямків для малих фермерів, для об’єднань фермерів дозволить їм отримати доступ до додаткових коштів, наростити виробництво сільськогосподарської продукції, оновити виробниче обладнання і загалом стимулювати підприємництво на селі», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Державна підтримка фермерським господарствам надаватиметься за напрямами:

1) дотація за утримання від 5-ти корів молочного напряму продуктивності;

2) бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для новостворених ФГ, яка надаватиметься їм для провадження с/г діяльності;

3) часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг;

4) відшкодування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 70% вартості (без ПДВ) як придбаних техніки та обладнання, так і профінансованих за рахунок банківського кредиту.

Планується, що прийнята постанова розширить доступ фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до державних фінансових ресурсів і створить умови для переходу понад 300 фермерів на органічне виробництво, розвитку понад 400 молочних ферм, збільшення не менше ніж на 10 одиниць кількості кооперативів з переробки сільськогосподарської продукції, стимулювання створення понад 1780 фермерських господарств, у тому числі, особами з числа сільської молоді.