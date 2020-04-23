У Тернополі ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Наркотичні речовини у твердих, рідких, кристалічних та порошкоподібних формах, спецобладнання для виготовлення синтетичних наркотиків, ваги, засоби для фасування, гроші, довідники з адресами та два автомобілі - усе це під час п'ятнадцяти санкціонованих обшуків вилучили оперативники Тернопільщини.

Тернопільською місцевою прокуратурою спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчими ГУНП поліції знешкоджено нарколабораторію, у якій впродовж 6 місяців група осіб виготовляла амфетамін і збувала їх постійним клієнтам.

Організатор незаконного бізнесу - раніше судимий за вбивство тернополянин. У спільники чоловік взяв друзів та родичів, які неодноразово притягувалися до відповідальності за наркозлочини. Кожен учасник нарколабораторії виконували чітко поставленні завдання.

Тернополянин разом із співмешканкою обладнав підпільну нарколабораторію в орендованій квартирі у Тернополі.

Інгредієнти учасники замовляли через інтернет, а отримували на одному із поштових відділень обласного центру на прізвища неіснуючих людей.

- Об'єми нарколабораторії були досить суттєвими, масштаби виготовлення наркотичних речовин ми встановлюємо. Але можу сказати, що це багато і попередньо ми намагаємося підрахувати кількість, яку вони виготовляли за місяць, - каже начальник УСР Василь Джиджора.

В подальшому готові наркотичні речовини інші співучасники реалізовували наркозалежним особам Тернопільської області. За 1 грам готового амфетаміну просили 600 гривень.

Амфетамін варили з ртуті, спирту, оцту та інших прекурсорів, які негативно впливають на організм людини.

Таких лабораторій, каже Василь Джиджора, на території Тернополя ще не було. Фігуранти варили амфетамін за рецептами, знайденими в інтернеті.

22 квітня організатора та двох учасників угруповання правоохоронці затримали, ще двом співучасникам групи готується підозра згідно частини 2 статті 307 ККУ.