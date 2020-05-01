Роботодавці Тернопільщини можуть отримати допомогу по частковому безробіттю: 8 кроків

Допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які зупинили або ж скоротили діяльність через карантин; сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до ЦЗ.

Уся інформація на сайті Державного центру зайнятості у розділі «Роботодавцям» -https://is.gd/sCGoBM.

1 крок. Зверніться до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ для подання документів

Це можна зробити впродовж 30 днів з моменту зупинки/скорочення діяльності. Для уточнення місця сплати ЄВ скористайтеся «Електронним кабінетом» на сайті ДПС (розділ «Реєстри», пункт «Дані про взяття на облік платників податків») за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration

2 крок. Підготуйте документи:

- заяву в довільній формі. У ній зазначте належність до малого чи середнього бізнесу відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України, а також копії документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за попередній календарний рік;

- засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням початку зупинення, скорочення діяльності;

- відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину (вкажіть прізвище, ім'я, по батькові працівника, номер ідентифікаційного коду (або серію та номер паспорт для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від оформлення коду)

- довідку про сплату ЄВ за останні 6 місяців, що передують зупинці/скороченню діяльності, видану ДПС.

3 крок. Подайте документи в один із зручних для вас способів: через скриньку для кореспонденції в ЦЗ (оригінал), через пошту (оригінал), через email (сканкопії). Електронні скриньки ЦЗ тут:https://is.gd/7z3gMM

4 крок. Перевірка документів центром зайнятості: триває три робочих дні.

5 крок. Ухвалення рішення: упродовж трьох робочих днів відповідний Тернопільський обласний центр зайнятості має ухвалити рішення щодо надання допомоги.

6 крок. Укладання договору

Упродовж трьох робочих днів з моменту позитивного рішення роботодавець та центр зайнятості укладають договір. Важливо! Якщо роботодавець надіслав сканкопії документів, то під час укладання договору він подає оригінали.

7 крок. Переказ коштів роботодавцю

Щомісяця роботодавець передає ЦЗ перелік осіб, у яких виникло право на допомогу. Центр зайнятості впродовж трьох робочих після одержання коштів на свій рахунок переказує їх роботодавцю.

8 крок. Виплати працівникам. Здійснюються роботодавцем упродовж трьох робочих днів з моменту одержання коштів за окремою платіжною відомістю.

«Роботодавці будуть подавати конкретно по кожному місяцю списки, скільки людей були в стані часткового безробіття і скільки коштів ми повинні перерахувати“, – розповів директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.