Зарваниця зібрала родини загиблих захисників

Цими вихідними у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася знакова духовна подія – паломництво родин загиблих Героїв-захисників, які віддали життя у боротьбі з російською агресією за свободу й незалежність України.

У святому місці зібралися близькі загиблих, щоб у спільній молитві підтримати одне одного та вшанувати пам’ять тих, хто пожертвував найдорожчим – власним життям за Батьківщину.

Учасники паломництва долучилися до Божественної Літургії, приступили до Таїнства Сповіді й прийняли Святе Причастя. Також усі спільно молилися Хресною дорогою, згадуючи полеглих Героїв, та підносили молитви за наших воїнів – поранених, полонених, за мирне населення, дітей, лікарів, рятувальників і волонтерів.

«Всі ми по-особливому готуємось до Великодня. Готуємо наше місто, помешкання, готуємо наші душі та серця. І доброю традицією є напередодні Великодня брати участь у різних молитовних заходах. Тому цього року вкотре ми допомогли організувати прощу до Зарваниці для родин наших загиблих Героїв. Зокрема, забезпечили транспорт і харчування, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Дякуємо Митрополиту Теодору, Владиці Василію Семенюку за організацію прощі та, що особисто очолив прощу. Дякуємо усім, хто долучився. Наш обов’язок як громади допомагати тим сім’ям і родинам. Їхні діти, чоловіки віддали найдорожче – своє життя за всіх нас», – зазначив міський голова Сергій Надал.