Фатальні помилки за кермом: наслідки трьох аварій на Тернопільщині

У період з 11 по 13 квітня на дорогах Тернополя та області сталися три дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна жінка загинула, ще четверо осіб, серед яких дитина, отримали травми різного ступеня.

Перша аварія сталася 11 квітня близько 12:35 на проспекті Степана Бандери в Тернополі. Водій автомобіля Citroen C4, рухаючись заднім ходом у дворі житлового будинку, не помітив двох пішоходів і здійснив наїзд. Потерпілі — тернополянки — отримали тілесні ушкодження та забої, однак після надання медичної допомоги госпіталізації не потребували.

Того ж дня, близько 20:00, у селі Підгороднє під колеса Daewoo Sens потрапив 66-річний чоловік. Він переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. З численними забоями та переломом його госпіталізували.

Найсерйозніша аварія сталася 13 квітня в місті Теребовля. За попередніми даними, водійка автомобіля Peugeot не впоралася з керуванням, з’їхала на узбіччя, врізалася у металеву огорожу, після чого — у припарковані автомобілі. Внаслідок зіткнень транспортний засіб перекинувся. Водійка загинула на місці події, а її 10-річну пасажирку доставили до медичного закладу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.