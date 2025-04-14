У Тернополі подружжя викладачів підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації

Подружжя з Тернополя, обидва — викладачі місцевих закладів освіти, опинилися в центрі гучного кримінального провадження. За 17 тисяч доларів США вони пообіцяли організувати фіктивні документи для чоловіка, аби той отримав відстрочку від мобілізації, посилаючись на догляд за родичем.

Під час розслідування оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції разом із слідчими ГУНП в Тернопільській області викрили факт незаконної оборудки. Зловмисники переконували свого "клієнта", що мають зв’язки в медичних установах і територіальному центрі комплектування, тож жодних проблем із оформленням "потрібних" паперів не буде.

До збору доказів також долучилися співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ. В результаті подружжю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — вчинення злочину за попередньою змовою та зловживання впливом.

Наразі триває досудове розслідування. Якщо провину доведуть, фігурантам справи загрожує до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.