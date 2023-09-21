Сьогодні в Тернополі відбудеться благодійна презентація книжки

21 вересня у просторі "На Пошті" відбудеться презентація збірки "Марафон" - другої поетичної книги тернопільського автора Юрія Ліщука. Реалізована у видавництві "Відкриття" в рамках конкурсу взаємочитань. Половина коштів із продажу книги під час презентації піде на потреби Збройним Силам - якщо точніше, на збір від медіа-ресурсу "Постріл" .

"Ідея книги полягає у відстані - великій та виснажливій. Адже марафон - це не тільки назва місця, де відбулась битва під час греко-перських воєн, не тільки дистанція в 42 км, яку першим пробіг гонець, аби сповістити мешканців Афін про перемогу - і яка зараз є біговим видом спорту. Під поняттям марафону я також розумію виснажливий проміжок часу, який не всі спроможні подолати, до якого мало хто готовий. І в якому часом від виснаження не бачиш кінця. В цій книзі всі вірші подані в хронологічному порядку, де можна спостерігати різні емоції автора з точки зору цивільного: від неможливості висловити адекватні слова українською, надії та адреналіну на початку - до стадії сприйняття ситуації і розуміння, що тебе рано чи пізно принесуть війні в жертву - наприкінці." - так про цю книгу розповідає автор. Для довідки: Юрій Ліщук - письменник і перекладач родом з Тернополя, корінням - зі Львівщини. Організатор та учасник низки заходів. Виступав на фестивалях на кшталт BookForum, "Ї", "Файне Місто", брав участь у "Семінарі Творчої Молоді" від видавництва "Смолоскип". Також буде музична частина, де в якості запрошених гостей виступить гурт "Лелека і Папороть". 21 вересня | 19:00 креативний кластер "На Пошті" (Коперника, 4, укриття) вхід: 100 грн