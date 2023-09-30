У Тернополі представлять фільм про переселенців

Фільм, який знятий тернопільською знімальною командою і розповідає про життя переселенців у нашому місті. Стрічка об’єднує чотири різні історії людей, які були змушені тікати зі своїх домівок через повномасштабну війну. Через реальні історії людей ми дізнаємось про те, як вони будують своє життя наново, в нових реаліях, в нових умовах, незважаючи на різні складнощ і. і.

Стрічка була знята у січні-лютому 2023 року і нарешті побачить своїх перших глядачів. Метою прем’єрного показу є перегляд фільму, а також збір коштів для Мелітопольскої бригади ТРО, що боронить нашу країну у Запорізькій області.

Отож з нетерпінням чекаємо на вас в середу, 4 жовтня, початок о 16:30, Чорновола 4, креативний кластер «NA Пошті»