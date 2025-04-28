У Тернополі відбулися заходи до річниці Чорнобильської катастрофи

Щороку, 26 квітня, в Україні вшановують пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи. Трагедія, що сталася у 1986 році, докорінно вплинула на життя мільйонів людей, залишивши незгладимий слід в історії не лише нашої держави, а й усього світу.

У Тернополі, з нагоди 39-ї річниці аварії, відбулися пам’ятні заходи. У парку Національного відродження, біля меморіального комплексу «Жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань», зібралися мешканці міста, щоб вшанувати пам’ять тих, хто, ризикуючи власним життям і здоров’ям, став на захист людства від наслідків атомного лиха.

Поминальне віче розпочалося спільною молитвою за загиблими ліквідаторами та всіма постраждалими від катастрофи. Священнослужителі відслужили молебень, присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. До заходу приєдналися духовенство, представники громадських організацій, міський голова Сергій Надал, родичі постраждалих, а також небайдужі тернополяни.

Під час урочистостей Сергій Надал вручив подяки, цінні подарунки та нагородні знаки чотирьом членам громадської організації «Тернопільська обласна організація інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»» за активну громадську позицію, волонтерську діяльність і вагомий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.